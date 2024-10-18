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Лодка спасенного у Камчатки Пичугина не была предназначена для маршрута

По факту допущенных нарушений и гибели двух человек возбуждено уголовное дело.
Ян Брацкий 2024-10-18 03:24:13
© Фото: dvtproc, telegram

Чудом выживший в Охотском море Михаил Пичугин не имел права совершать 150-километровый переход от Шантарских островов до Сахалина на своей надувной лодке «Байкат 470». Об этом сообщили в оперативных службах региона.

Дело в том, что маломерное судно, владельцем которого является Пичугин, было допущено к эксплуатации с четко прописанной 4-ой категорией сложности.

«Это означает, что район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили или 5 км. При этом высота волны не должна превышать 0,6 м с порывами ветра до 12 м/с», - пишет ТАСС.

Напомним, 9 августа Пичугин с братом и племянником направился в самостоятельное путешествие через Сахалинский пролив. Связь с лодкой была потерна, а поиски пропавших не дали результатов.

В минувший понедельник дрейфующую лодку чудом обнаружили в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Из троих путешественников в живых остался только владелец лодки. Двое других погибли от обезвоживания и голода.

Михаила срочно доставили в больницу. Там он окончательно пришел в себя после того, как провел 67 дней в открытом море. За это время Пичугин потерял в весе около 50 килограммов. Сейчас он получает необходимое питание для набора массы, включая внутривенные инъекции витаминов.

#Охотское море #МЧС России #лодка #ГИМС #Пигучин #Байкат 470
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