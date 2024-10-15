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У дрейфовавшего 67 суток туриста был запас еды на две недели

Пропавших путешественников искали месяц.
Владимир Рубанов 2024-10-15 10:07:18
© Фото: Telegram/dvtproc © Видео: ТРК «Звезда»

Запас еды на две недели был у дрейфовавшего 67 суток в Охотском море туриста Михаила Пичугина и его спутников. Об этом сообщила «Звезде» бывшая жена Михаила Екатерина.

По ее словам, Михаил Пичугин, его брат Сергей и племянник Илья 4 августа поплыли на Шантарские острова посмотреть на китов.

«Посмотрели, вернулись (в Хабаровский край. - Прим. ред.) 9-го числа, должны были плыть обратно на Сахалин. 9-го отплыли с мыса Перовского до Москальво на Сахалине и на связь больше не выходили», - рассказала она.

 

Путешественники плыли на надувной лодке катамаранного типа с двигателем. Она принадлежит Михаилу. Искать их начали 14-го числа и искали примерно месяц. Поиски потом прекратились, но близкие по-прежнему надеялись, что они живы и находятся на каком-то острове.

«Нашли их в совершенно другом месте. Им до Камчатки 23 километра оставалось», - рассказала Екатерина.

О том, что выжил только Михаил, она узнала накануне от следователя. По словам Екатерины, к нему пока не пускают врачей, потому что его нашли в тяжелом состоянии. Путешественник потерял 50 килограммов.

#Хабаровский край #сахалин #Камчатка #спасение #поиски #наш эксклюзив
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