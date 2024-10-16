Пичугин рассказал о гибели своих родственников в лодке в Охотском море

Брат и племянник Михаила Пичугина - Сергей и Илья - погибли от истощения. Об этом выживший после двух месяцев дрейфа на лодке путешественник рассказал «Звезде» из больничной палаты.

«18 и 28 числа», - добавил Пичугин и больше не дал никаких комментариев по поводу смерти родственников.

Сам Михаил в интервью рассказал, что выжить он смог «с божьей помощью». Мотивацией жить для него стали мать и дочь, которые ждали его возвращения домой. Спасенный рассказал, что собирал дождевую воду и грелся под мокрым спальником.

Напомним, что обессиленного Пичугина случайно обнаружили в Охотском море проплывающие мимо рыбаки. Они подняли его на борт и отвезли в Магаданскую больницу, где пострадавший сейчас проходит лечение и восстанавливается.

В лодке с Пичугиным были два тела, мужчина привязал их к лодке, чтобы их не выбросило штормом. Турист провел в открытом море 67 дней.