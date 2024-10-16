Спасатель назвал главную ошибку дрейфующих туристов в Охотском море

Туристов, которые больше двух месяцев дрейфовали на лодке в Охотском море, могло бы спасти наличие надежной и доступной спутниковой связи. Об этом «Звезде» рассказал начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области Павел Клочков.

«В Охотском море, кроме спутникового телефона, связи никакой нет. Существует радиостанция с волной морской "лебедь", но это услышат вас проходящие мимо суда, если поблизости их нет, она бесполезна. А спутниковый телефон обеспечит связь с любой точки. Если бы он был - не возникло проблемы позвонить и сообщить, что случилась беда и скинуть GPS-координаты», - прокомментировал основную ошибку путешественников спасатель.

Клочков считает, что к такому плаванию туристам нужно было подготовиться более тщательно. Например, группа должна была взять с собой запасной двигатель, так как выходить в открытое море с одним - рискованно, считает сотрудник ведомства. В целом, катамаран был приспособлен к такому путешествию - его не перевернуло и он остался целым.

«По той информации, которой мы обладаем, они попали в шторм. Одно дело течение - их могло унести. И ветер - за два месяца в море он мог поменяться неоднократно и унести лодку в другую сторону», - заявил Клочков о возможных причинах, которые привели к дрейфу.

Напомним, что группа отправилась в плавание 9 августа от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Через некоторое время связь с ними была утеряна. В лодке было трое - Михаил Пичугин, его брат Сергей с 15-летним сыном Ильей. Они планировали дойти до Шантарских островов, где хотели отдохнуть и посмотреть на китов.

Предварительно, у лодки сломался двигатель и путешественников снесло в открытое море. Родственники Пичугина - Илья и Сергей - вскоре погибли, предварительно, от голода и переохлаждения. Выживший Михаил сохранил тела погибших прям в лодке.

Спустя 67 дней плавания 14 октября рыбаки случайно обнаружили лодку с погибшими и пострадавшим.

Дальневосточная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело. Михаила Пичугина госпитализировали в больницу в Магадане, он находится в реанимации. За 67 дней плавания он похудел на 50 килограммов.