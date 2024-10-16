МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Спасатель назвал главную ошибку дрейфующих туристов в Охотском море

В путешествие, по словам выжившего Михаила Пичугина, они взяли запас еды на две недели и 20 литров воды.
Ирина Егорова 2024-10-16 08:41:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Туристов, которые больше двух месяцев дрейфовали на лодке в Охотском море, могло бы спасти наличие надежной и доступной спутниковой связи. Об этом «Звезде» рассказал начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области Павел Клочков.

«В Охотском море, кроме спутникового телефона, связи никакой нет. Существует радиостанция с волной морской "лебедь", но это услышат вас проходящие мимо суда, если поблизости их нет, она бесполезна. А спутниковый телефон обеспечит связь с любой точки. Если бы он был - не возникло проблемы позвонить и сообщить, что случилась беда и скинуть GPS-координаты», - прокомментировал основную ошибку путешественников спасатель.

Клочков считает, что к такому плаванию туристам нужно было подготовиться более тщательно. Например, группа должна была взять с собой запасной двигатель, так как выходить в открытое море с одним - рискованно, считает сотрудник ведомства. В целом, катамаран был приспособлен к такому путешествию - его не перевернуло и он остался целым.

«По той информации, которой мы обладаем, они попали в шторм. Одно дело течение - их могло унести. И ветер - за два месяца в море он мог поменяться неоднократно и унести лодку в другую сторону», - заявил Клочков о возможных причинах, которые привели к дрейфу.

Напомним, что группа отправилась в плавание 9 августа от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Через некоторое время связь с ними была утеряна. В лодке было трое - Михаил Пичугин, его брат Сергей с 15-летним сыном Ильей. Они планировали дойти до Шантарских островов, где хотели отдохнуть и посмотреть на китов.

Предварительно, у лодки сломался двигатель и путешественников снесло в открытое море. Родственники Пичугина - Илья и Сергей - вскоре погибли, предварительно, от голода и переохлаждения. Выживший Михаил сохранил тела погибших прям в лодке.

Спустя 67 дней плавания 14 октября рыбаки случайно обнаружили лодку с погибшими и пострадавшим.

Дальневосточная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело. Михаила Пичугина госпитализировали в больницу в Магадане, он находится в реанимации. За 67 дней плавания он похудел на 50 килограммов. 

#Камчатка #Туристы #Охотское море #спасатель #наш эксклюзив #лодка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 