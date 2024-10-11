Спасатели сняли с холодильника дрейфовавшего в Мексиканском заливе мужчину

Береговая охрана США спасла мужчину, который цеплялся за холодильник в Мексиканском заливе. Как уточняет AP, мужчина дрейфовал в 48 километрах от побережья, куда его отнесло ураганом «Милтон».

В то же время жертвами мощной атаки урагана на западное побережье Флориды стали как минимум 10 человек. Ему присвоили третью категорию.

Из-за сильного ветра и наводнения оборваны линии электропередач, а свыше трех миллионов человек продолжают оставаться без электричества, разрушены не менее 125 домов.

На фоне мощной силы стихии генеральный прокурор штата Эшли Муди посоветовала отказавшимся от эвакуации жителям заранее подписать свои тела перманентным маркером.

При этом по затопленным из-за урагана улицам Флориды поплыли аллигаторы. Местные жители сообщили, что одного нашли в гостиной жилого дома, а другой атаковал автомобиль. Суммарно в этом штате обитает свыше 1,3 миллиона аллигаторов.