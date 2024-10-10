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Во Флориде около 125 домов разрушены с приходом урагана «Милтон»

Местные власти сообщили, что разрушенные здания в большинстве своем - это мобильные дома и жилые комплексы для пожилых людей.
Дарина Криц 2024-10-10 04:45:45
© Фото: Jen Golbeck Keystone Press Agency Globallookpress

Торнадо, обрушившиеся на американский штат Флорида с приходом урагана «Милтон», разрушили около 125 домов. Руководитель регионального управления по ЧС Кевин Гатри заявил телекомпании ABC, что разрушенные объекты - это по большей части мобильные дома и жилые комплексы для пожилых людей.

Власти сконцентрировали усилия на помощи наиболее уязвимым категориям населения, чтобы обеспечить их безопасность. Кроме этого, предварительно сообщается, что восточное побережье Флориды выдержало «значительную активность торнадо», что привело к серьезным повреждениям строений.

Немногим ранее приводились рекомендации генерального прокурора Флориды Эшли Муди, согласно которым отказавшимся от эвакуации местным жителям следует заранее подписать свои тела перманентным маркером, чтобы их было легче опознать в случае необходимости. 

Помимо урагана «Милтон», в конце сентября этого года на юг Соединенных Штатов обрушился ураган «Хелен», во время которого скончались более чем 200 человек. Региону причинен ущерб примерно в 35 миллиардов долларов.

#в стране и мире #сша #ураган #Торнадо #Флорида #Милтон #разрушенные дома #ураган «Милтон»
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