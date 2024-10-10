Жителям Флориды посоветовали подписать свои тела перед ураганом «Милтон»

Генеральный прокурор Флориды Эшли Муди порекомендовала местным жителям, отказавшимся от эвакуации, заранее подписать свои тела перманентным маркером, чтобы в случае необходимости их было легче опознать. Об этом пишет телеканал Fox News.

«Вероятно, следует написать свое имя перманентным маркером на руке, чтобы люди знали, кто вы, когда они доберутся до вас потом», - цитирует заявление Муди 360.

Также власти округа Сарасота призвали жителей оставаться дома, чтобы не подвергаться опасности. Сообщается, что уже зафиксированы случаи наводнений, а в городе Форт-Майерс торнадо разрушил дом, выбив окна и сорвав крышу, и вырвал из земли соседние деревья.

Ожидается, что ураган «Милтон» пройдется с запада на восток по всей Флориде уже этим вечером. По мнению синоптиков, эта буря может стать самой разрушительной за всю историю наблюдений.