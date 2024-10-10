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Число жертв урагана «Милтон» во Флориде увеличилось до десяти

По словам министра внутренней безопасности Майоркаса, ситуация остается нестабильной, оценка ущерба только началась.
Игнат Далакян 2024-10-10 21:28:23
© Фото: NOAA Keystone Press Agency Globallookpress

По меньшей мере 10 человек стали жертвами торнадо, которые сопровождали удар разрушительного урагана «Милтон» по восточному побережью Соединенных Штатов. Об этом сообщил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас на брифинге в Белом доме.

«Мы получили данные о том, что по меньшей мере 10 человек погибли от урагана "Милтон"», - цитирует его РИА Новости

По словам Майоркаса, ситуация в регионе остается нестабильной, а оценка ущерба только началась.

Ранее стало известно, что с приходом урагана «Милтон» во Флориде оказались разрушены около 125 домов. По данным местных властей, разрушенные здания в большинстве случаев мобильные дома и жилые комплексы для пожилых людей.

#в стране и мире #сша #ураган #Флорида #жертвы #Милтон
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