Число жертв урагана «Милтон» во Флориде увеличилось до десяти

По меньшей мере 10 человек стали жертвами торнадо, которые сопровождали удар разрушительного урагана «Милтон» по восточному побережью Соединенных Штатов. Об этом сообщил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас на брифинге в Белом доме.

«Мы получили данные о том, что по меньшей мере 10 человек погибли от урагана "Милтон"», - цитирует его РИА Новости

По словам Майоркаса, ситуация в регионе остается нестабильной, а оценка ущерба только началась.

Ранее стало известно, что с приходом урагана «Милтон» во Флориде оказались разрушены около 125 домов. По данным местных властей, разрушенные здания в большинстве случаев мобильные дома и жилые комплексы для пожилых людей.