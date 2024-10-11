МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Во Флориде после урагана «Милтон» на улицах появились аллигаторы

Рептилии начали замечать жители города Форт-Майерс: аллигатор атаковал автомобиль, еще одного нашли в гостиной жилого дома.
Дарина Криц 2024-10-11 05:34:28
© Фото: Meng Dingbo Xinhua Globallookpress

В американском штате Флорида заметили аллигаторов, плавающих по затопленным улицам. Рептилии заполонили город Форт-Майерс из-за обрушившегося урагана «Милтон».

Как сообщает «360» со ссылкой на местное издание, что одно из пресмыкающихся поселилось в доме семейной пары. Отмечается, что оно находилось прямо в гостиной.

Другой из хищников напал на стоящий в воде внедорожник, пытаясь атаковать его, кусая дверь и колесо.

Власти Флориды - Комиссия по охране дикой природы - предупредили население о появившихся пресмыкающихся - крокодилах и змеях, массово появившихся из-за бушующей стихии. Уточняется, что в этом штате обитает свыше 1,3 миллиона аллигаторов.

По последним данным, жертвами торнадо, которые сопутствовали удару разрушительного урагана «Милтон» по восточному побережью США, стали не менее 10 человек.

#в стране и мире #сша #Флорида #аллигаторы #ураган «Милтон» #пресмыкающиеся
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 