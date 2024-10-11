Во Флориде после урагана «Милтон» на улицах появились аллигаторы

В американском штате Флорида заметили аллигаторов, плавающих по затопленным улицам. Рептилии заполонили город Форт-Майерс из-за обрушившегося урагана «Милтон».

Как сообщает «360» со ссылкой на местное издание, что одно из пресмыкающихся поселилось в доме семейной пары. Отмечается, что оно находилось прямо в гостиной.

Другой из хищников напал на стоящий в воде внедорожник, пытаясь атаковать его, кусая дверь и колесо.

Власти Флориды - Комиссия по охране дикой природы - предупредили население о появившихся пресмыкающихся - крокодилах и змеях, массово появившихся из-за бушующей стихии. Уточняется, что в этом штате обитает свыше 1,3 миллиона аллигаторов.

По последним данным, жертвами торнадо, которые сопутствовали удару разрушительного урагана «Милтон» по восточному побережью США, стали не менее 10 человек.