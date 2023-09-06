Ущерб от тайфунов в Приморье оценили в 10 миллиардов рублей

Об этом на внеочередном заседании законодательного собрания Приморского края заявила первый вице-губернатор и председатель правительства региона Вера Щербина.

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Первый вице-губернатор и председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что ущерб, который нанесли региону тайфуны, оценивается в 10 миллиардов рублей.

«По предварительной оценке, уже порядка 10 миллиардов ущерба в результате прохождения на территории Приморского края тайфунов», - сказала она на 29-ом внеочередном заседании законодательного собрания Приморского края.

Трансляция заседания была опубликована на официальном сайте заксобрания субъекта.

Напомним, в середине августа из-за мощного циклона в Приморье подтопило более 4 тысяч частных домов. Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без электричества, в городе были аварийные отключения. Под воду ушли дороги и дворы, остановились трамваи. На месте работали экстренные службы. Более тысячи спасателей оказывали помощь местным жителям.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 30 августа заявил, что власти региона обратились в Министерство обороны с просьбой предоставить корабль для эвакуации людей из населенных пунктов, пострадавших от природной стихии. По его словам, из-за наводнения около 30 населенных пунктов были отрезаны по краю, самая сложная ситуация наблюдается в Барабаше и Андреевке.