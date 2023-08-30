Губернатор Приморья Кожемяко заявил, что рассчитывает на помощь МО после тайфуна

По словам главы региона, самая сложная ситуация наблюдается в в Барабаше и Андреевке.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Власти Приморского края обратились в Министерство обороны с просьбой предоставить корабль, для эвакуации людей из населенных пунктов, пострадавших от тайфуна. Об этом «Звезде» заявил губернатор региона Олег Кожемяко. Он отметил, что оборонное ведомство всегда помогало людям в чрезвычайных ситуациях.

«Мы обратились к Министерству обороны чтобы предоставили корабль для эвакуации, надеемся это будет выполнено. МО всегда помогало своим гражданам во всех чрезвычайных ситуациях. Думаю корабль завтра придет, необходимые документы отправили на согласование», - заявил Кожемяко.

По словам губернатора, из-за наводнения около 30 населенных пунктов были отрезаны по краю. Самая сложная ситуация наблюдается в Барабаше и Андреевке. В последнем повреждена инфраструктура и дороги, этот усугубляется большим количеством отдыхающих.

«Надеемся на помощь Минобороны, но и готовим свои плавсредства. Ну и параллельно у нас работает дорожная техника, чтобы "пробить" туда дорогу, засыпать основные водопропускные трубы на те промоины, которые остались от тайфуна», - отметил Кожемяко.

Напомним, что в начале августа на Приморье обрушился тайфун «Ханун». Приток воды привел к прорву дамбы в микрорайоне Семь ветров в Уссурийске. Под водой оказалось больше 500 домов и полторы тысячи приусадебных участков. На данный момент экстренные службы работаю над ликвидацией последствий разгула стихии. Помощь властям Уссурийска оказывают около 300 военнослужащих Восточного военного округа.