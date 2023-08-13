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В Приморье подтопило более четырех тысяч частных домов

Елизавета Кондрикова
03:39 13.08.2023
Наиболее сложная ситуация в Спасском и Уссурийском городских округах.
В Приморье подтопило более четырех тысяч частных домов
© Фото: ТРК «Звезда»
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Количество подтопленных домов в Приморском крае возросло до 4368. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Министерство по делам ГО и ЧС региона.

«Больше всего подтопленных домов — в Спасском и Уссурийском городских округах, Октябрьском муниципальном округе», - рассказали в ведомстве.

Ранее в Приморский край была направлена Оперативная группа центрального аппарата МЧС РФ для координации работ по ликвидации последствий  масштабного наводнения.

О сильных ливнях в Приморье сообщается вследствие влияния тайфуна «Ханун». Самая напряженная обстановка отмечается в Уссурийске, где недавно прорвало дамбу, сдерживавшую паводок, и Спасске-Дальнем. В регионе 200 человек были вывезены за ночь в пункты временного размещения. На данный момент ливни в Приморье прекратились, но уровень рек продолжает повышаться. В 14 районах Приморского края введен режим ЧС.

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