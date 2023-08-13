В Приморье подтопило более четырех тысяч частных домов
Количество подтопленных домов в Приморском крае возросло до 4368. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Министерство по делам ГО и ЧС региона.
«Больше всего подтопленных домов — в Спасском и Уссурийском городских округах, Октябрьском муниципальном округе», - рассказали в ведомстве.
Ранее в Приморский край была направлена Оперативная группа центрального аппарата МЧС РФ для координации работ по ликвидации последствий масштабного наводнения.
О сильных ливнях в Приморье сообщается вследствие влияния тайфуна «Ханун». Самая напряженная обстановка отмечается в Уссурийске, где недавно прорвало дамбу, сдерживавшую паводок, и Спасске-Дальнем. В регионе 200 человек были вывезены за ночь в пункты временного размещения. На данный момент ливни в Приморье прекратились, но уровень рек продолжает повышаться. В 14 районах Приморского края введен режим ЧС.