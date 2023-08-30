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Более тысячи спасателей оказывают помощь Приморью после тайфуна

Мария Герман
Игнат Далакян
17:36 30.08.2023
В результате сильных дождей в регионе, которые идут уже второй день, из берегов начали выходить реки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Приморье сейчас борются со стихией - почти 40 населенных пунктов оказались в водной блокаде из-за мощного ливня. Потоки размыли дороги и повредили мосты. Затоплены дома, приусадебные участки. Сильные дожди идут в регионе второй день - реки стали выходить из берегов. С последствиями сейчас борются более тысячи спасателей.

Плывет сейчас весь Приморский край. На глазах под водой скрываются дороги.

Справиться с таким течением нелегко, но люди рискуют и пытаются проехать, успеть, пока дорога еще есть.

«Весь транспортный поток пустили в объезд. Никогда не ездил. Машины разъехаться не могут. Дорога проселочная, большегрузыь все друг к другу притираются», - рассказывает очевидец Юрий Золотарев.

Федеральная трасса закрыта. Те, кто сейчас на отдыхе, не могут покинуть курортные места.

«У нас порядка 30 пунктов, отрезанных по краю, наиболее сложная ситуация в Барабаше. Но вообще по разрушенной инфраструктуре, это пришлось на Андреевку, где у нас много отдыхающих и из дальнего региона, и из других регионов, которых необходимо вывозить, так как заканчивается отпускное время», - сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Одно из самых популярных мест отдыха - Андреевка. Сотни туристов оказались запертыми, отрезанными от большой земли.

«Машину мы бросили, сейчас спасатели будут спасать нас на катере. Вон по колено воды, все размыло. Мы на пяточке стоим - два часа уже домой попасть не можем», - рассказывает туристка.

Большинство планировали отдых минимум за полгода. Бронировали домики, которых сейчас просто нет. Постройки или затопило, или вообще смыло в море..

В регионе идет массовая эвакуация. Более тысячи спасателей оказывают помощь населению. Для спасения задействуют все, что только может передвигаться по затопленным участкам. Надувные лодки, пожарные машины и даже экскаваторы.

Затоплены около двухсот домов. В местных школах развернуты пункты временного размещения.

Владивосток. Километровые пробки буквально парализовали город. Автомобили вынуждены передвигаться как корабли. На крыши машин от порывов ветра попадали ветки и целые стволы деревьев.

С начала августа природа проверяет регион на прочность. несколько сильных циклонов подряд нанесли Приморью колоссальный ущерб - в семь миллиардов рублей. Дорожная инфраструктура, сельское хозяйство, частные домовладения - все это предстоит восстановить в самое ближайшее время. Однако дожди, по прогнозам синоптиков, будут продолжаться в регионе до конца недели.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что рассчитывает на помощь Министерства обороны России после тайфуна в регионе.

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