Циклон оставил без электричества десятки тысяч жителей Владивостока

К этому часу аварийно-восстановительные бригады вернули электричество в некоторые дома.

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Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за мощного циклона, в городе аварийные отключения. Мощный ливень начался утром в пятницу. Под воду ушли дороги и дворы, остановились трамваи. Из-за последствий паводка временно была перекрыта федеральная трасса «Уссури», из двух детских садов эвакуировали воспитанников.

«С 5:00 до 13:00 (22:00 – 06:00 мск) на территории краевой столицы произошли 8 отключений электроснабжения, в результате которых без коммунальной услуги остались в общей сложности около 70 тысяч жителей», - говорится в сообщении Приморской прокуратуры.

Аварийные бригады незамедлительно приступили к восстановительным работам, электроснабжение части абонентов уже восстановлено, добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что во Владивостоке выпала почти месячная норма осадков. Синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение.