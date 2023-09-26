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Российские военные уничтожили еще один украинский истребитель МиГ-29, сообщает Министерство обороны РФ. В этот раз самолет находился на аэродроме Кульбакино в Николаевской области.

Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, а на прошлой неделе также сообщило о поражении МиГ-29 ударным дроном. Последний случай также произошел на аэродроме Долгинцево.

Российские военные отразили четыре вражеские атаки в районах Красногоровки, Первомайского и Химика. Суточные санитарные и безвозвратные потери украинской стороны на Донецком направлении составили до 310 человек. Киевский режим пытается наступать на нескольких направлениях, но теряет солдат и технику, привозимую из Запада.

Сегодня на заседании коллегии оборонного ведомства Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил месячные потери украинской стороны. По его словам, речь идет о более 17 тысячах человек.

Кроме того, в Днепропетровской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.