МО РФ: украинский МиГ-29 поражен ударом беспилотника на аэродроме Долгинцево

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Российский ударный дрон поразил украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили об успехах истребительной авиации ВКС России. Так, в районе Нововладимировки в Николаевской области наши военные сбили бомбардировщик Су-24М противника.

В сводке о проведении специальной военной операции также сказано, что российские бойцы отразили пять атак противника в районах Клещеевки, Веселого и Химика в ДНР. Суточные потери украинской стороны на Донецком направлении только в живой силе составили до 175 человек.

Ранее Минобороны опубликовало видео беседы с украинским пленным, который рассказал, как воруется гуманитарная помощь, предназначенная для солдат.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.