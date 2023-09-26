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Шойгу: потери ВСУ за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек

13:14 26.09.2023
Также уничтожены более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники, добавил министр обороны РФ.
Шойгу: потери ВСУ за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек
© Фото: ТРК «Звезда»
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Потери украинской стороны за месяц в живой силе превысили 17 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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