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Российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав» в районе Днепровского Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В сводке о проведении специальной операции говорится и об уничтожении еще одного МиГ-29 на украинском аэродроме Кульбакино в Николаевской области. За последнюю неделю участились случаи поражения истребителей противника на аэродромах. Вчера был уничтожен МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

В Минобороны также сообщили о попытках атак противника на нескольких направлениях. Однако все атаки отражаются, а враг теряет людей и военную технику, которую ему передает Запад. Только на одном Донецком направлении потери противника в живой силе составили до 310 человек.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства заявил, что противник за месяц потерял более 17 тысяч человек. Месячные потери украинской стороны в технике и вооружении превысили 2,7 тысячи единиц.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.