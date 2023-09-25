Армия Армия Армия

МО РФ: на аэродроме Долгинцево уничтожен украинский МиГ-29

14:12 25.09.2023
Аэродром Долгинцево, где находился самолет противника, расположен в Днепропетровской области.
МО РФ: на аэродроме Долгинцево уничтожен украинский МиГ-29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

ВС РФ уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

На прошлой неделе в МО РФ также сообщили о поражении МиГ-29 на аэродроме Долгинцево. Тогда самолет поразил российский ударный дрон.

Также в Минобороны сообщили о ночном ударе по пунктам дислокации иностранных наемников и подготовки украинских диверсантов.

В сводке о проведении спецоперации говорится и о серьезных потерях украинской стороны на нескольких направлениях. По данным ведомства, только на Донецком направлении они превысили 445 человек за сутки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:04 Армия
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников
12:55 В стране и мире
Песков назвал возмутительной неряшливость памяти Канады после оваций нацисту
10:49 В стране и мире
Умер экс-министр экономики России Евгений Ясин
09:35 В стране и мире
Старовойт сообщил, что украинские БПЛА повредили несколько домов в Курске
09:05 В стране и мире
Глава МИД Финляндии Валтонен признала, что от санкций страдают простые россияне
Популярное
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.