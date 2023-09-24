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Меж двух огней: какую роль сыграли миротворцы в тушении карабахского «пожара»

Павел Ремнев
17:51 24.09.2023
В результате очередного витка вооруженного противостояния Нагорный Карабах потерял около половины своего потенциала, погибли сотни человек, а власти были вынуждены сложить оружие.
Меж двух огней: какую роль сыграли миротворцы в тушении карабахского «пожара»
© Фото: Минобороны России
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Нагорный Карабах на этой неделе огнем и взрывами вновь напомнил о себе. Во вторник утром Азербайджан обвинил армянскую сторону в усилении боевых позиций в регионе, в систематических обстрелах и нарушении положений трехстороннего соглашения от 2020 года. Ждать Баку в этот раз не стал и объявил о начале локальной антитеррористической операции. Несколько часов обстановка в Нагорном Карабахе была крайне напряженной. Взрывы и перестрелка были слышны в Степанакерте и других городах региона. Но силы были принципиально не равны. Азербайджанская армия легко поразила боевые позиции, транспорт, артиллерийские и зенитно-ракетные установки армянских вооруженных сил.

За сутки боевых действий Карабах потерял практически половину всего своего потенциала, погибли около тысячи человек, были уничтожены все имевшиеся боеприпасы. И уже в среду днем власти Нагорно-Карабахской республики были вынуждены сдаться.

«При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом», - сообщили в Минобороны России.

Теперь воинские формирования региона будут расформированы, технику и вооружение вывезут с территории региона и утилизируют. Политические и государственные структуры Карабаха - упраздняются и распускаются. Пока Армения и Азербайджан вели огонь - наши миротворцы вывозили из зоны боевых действий местных жителей. За сутки были эвакуированы пять тысяч человек, из них около половины - дети.

К сожалению, не обошлось без жертв. В результате обстрела автомобиля с нашими военными - пятеро российских миротворцев погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования, пообещал провести всестороннее расследование трагедии и оказать помощь родственникам погибших.

«Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В связи с этим генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», - говорится в сообщении Минобороны России.

Стоит напомнить, что еще осенью прошлого года на переговорах в Праге премьер-министр Никол Пашинян признал суверенитет Азербайджана над Карабахом и соответствующие границы. То есть по сути - отказался от Карабаха и от его армянского населения.

«86 600 квадратных километров включают в себя также и Нагорный Карабах. <...> Если мы с Азербайджаном друг друга правильно понимаем в этом вопросе, то, да, Республика Армения признает территориальную целостность Азербайджана в 86 600 квадратных километров в том понимании, что Азербайджан признает территорию в 29 800 квадратных километров Республики Армении», - заявил тогда Пашинян.

Все последние годы вместо того, чтобы развивать и укреплять регион, и поддерживать российских миротворцев - Пашинян планомерно и беспочвенно обвинял во всех бедах Москву, заигрывая с Западом, Соросом и киевским режимом.

Подробнее о предпосылках и итогах обострения ситуации в Нагорном Карабахе в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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