Российские миротворцы эвакуировали 5 тысяч человек в Карабахе

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Российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, отметив, что поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом.

Работы направлены на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирных граждан, а также обеспечение безопасности миротворцев РФ.

В российском оборонном ведомстве заявили, что с начала активных боевых действий российские миротворцы эвакуировали гражданское население из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Уточняется, что в расположение РМК было доставлено около 5 тысяч человек. Все эвакуированные жители региона получили места для отдыха и горячее питание.

Сотрудники медицинского отряда специального назначения оказывают мирным гражданам квалифицированную медпомощь, добавили в МО РФ. Кроме того, при посредничестве командования РМК была достигнута договоренность с противоборствующими сторонами о полном прекращении боевых действий.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И заявил, что российские миротворцы делают все, чтобы защитить мирное население в Нагорном Карабахе. Глава государства подчеркнул, что Москва находится в постоянном контакте с Ереваном, Баку, а также со Степанакертом.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.