В стране и мире Обострение в Карабахе МО РФ: формирования Карабаха начали сдавать оружие под контролем миротворцев На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия, а также противотанковые средства и боеприпасы. © Фото: Баранов Владимир, Globallook Press Читайте нас на: Вооруженными формированиями Нагорного Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5000 боеприпасов», - сообщили в ведомстве. Миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории Карабаха. Военнослужащие контингента поддерживают взаимодействие официального Баку со Степанакертом для предотвращения возможного обострения ситуации и кровопролития. С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших в результате данных инцидентов нет. Проводятся разбирательства по каждому случаю. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика