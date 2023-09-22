Варшава просит Киев отозвать жалобу в ВТО по зерну

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Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс выразил надежду на то, что Киев отзовет жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по зерну. Также он заявил, что хочет провести переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским.

«Я призвал министра Сольского, чтобы эти переговоры были на хорошем уровне и дружелюбны для всех нас. Было бы хорошо, если бы Украина отозвала жалобу в ВТО», - передает его слова РИА Новости.

Неделю назад Еврокомиссия приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько стран Восточной Европы, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Варшава, Будапешт и Братислава, в свою очередь, объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

Замглавы Министерства экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев ответит на это жалобой в ВТО. После этого Телус отметил, что Варшава не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если не будет решен вопрос поставок зерна. По его словам, польская сторона вправе выдвинуть Украине «жесткие условия». Также стало известно, что Польша, Венгрия и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы ЕК по проблемам поставок зерновых, объяснив это тем, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в разбирательствах в ВТО.

На фоне споров по поводу импорта украинских сельхозпродуктов польский лидер Анджей Дуда призвал киевский режим помнить о помощи, которую тот получает от Польши. Он также сравнил Украину с «опасным утопающим», который может утянуть своих спасателей на дно.