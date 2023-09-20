Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим спасателей на дно

Об этом президент Польши заявил на фоне споров о введении Польшей, Словакией и Венгрией национального эмбарго на украинское зерно.

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Президент Польши Анджей Дуда призвал киевский режим помнить о той помощи, которую страна получает от Польши, на фоне споров по поводу импорта украинских сельхозпродуктов. Об этом сообщили в агентстве Reuters.

«Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь, и помнить, что мы также являемся транзитной страной на Украину», - передает агентство слова польского президента после выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Анджей Дуда также сравнил Украину с «опасным утопающим», который может утянуть своих спасателей на дно. Он добавил, что запрет касается импорта, а не транзита украинского зерна, и объяснил подобные шаги польской стороны попыткой «защититься» от бизнес-кругов на Украине, которые хотели бы продать зерно «быстро и по минимальной цене».

Напомним, накануне стало известно о решении Украины заблокировать ввоз некоторых польских товаров, в частности овощей и фруктов, в ответ на запрет импорта украинского зерна, на который Польша, по мнению Киева, не имеет права.