Венгрия, Польша и Словакия вышли из европлатформы по зерну после демарша Киева

Ранее украинские власти сообщили о планах пожаловаться в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию из-за запрета на ввоз зерна.

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Власти Словакии, Венгрии и Польши прекратили участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам поставок зерновых. На такой шаг они пошли после угроз Киева пожаловаться в ВТО из-за наложенного эмбарго на поставки зерна с Украины, сообщило Польское агентство печати (РАР).

«Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за процедурной осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в разбирательствах в ВТО», - сообщил PAP источник в ЕС.

Изначально в работе платформы участвовали представители от Еврокомиссии, Польши, Венгрии, Болгарии, Словакии, Румынии и Украины. Встречи проходили в Брюсселе.

Ранее заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Качка анонсировал судебное разбирательство в отношении Польши, Словакии и Венгрии, действия которых Киев счел неправомерными. Со слов чиновника, жалоба в ВТО должна продемонстрировать истинное отношение членов ЕС к своим торговым партнерам. Также Качка предупредил Польшу об ответных санкциях.