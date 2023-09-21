«Все хорошо, только от изоляции страдаем»: Лавров пошутил о проблемах России

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Единственной проблемой России сейчас являются «страдания от изоляции», пошутил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом в штаб-квартире ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, как у него дела, Лавров сказал «все хорошо, только от изоляции страдаем». Генсек ЛАГ оценил шутку, однако указал, что в переговорную российского министра стоит целая очередь.

Встреча состоялась в штаб-квартире ООН на полях сессии Генеральной Ассамблеи. Стороны отметили важность взаимодействия между Россией и ЛАГ для урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, укрепления безопасности и стабильности в регионе.

В ходе своего визита в Нью-Йорк Сергей Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по Украине, встретился с коллегами по ОДКБ и БРИКС, гендиректором МАГАТЭ и главой МИД Венесуэлы.