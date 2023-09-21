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Лавров и Гросси обсудили безопасность ЗАЭС

Владимир Рубанов
01:32 21.09.2023
Глава МАГАТЭ подтвердил, что планирует посетить Россию в ближайшее время.
Лавров и Гросси обсудили безопасность ЗАЭС
© Фото: МИД России
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Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает министерство иностранных дел РФ.

Стороны обсудили деятельность международного атомного агентства, безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также долгосрочный вред применения боеприпасов с обедненным ураном, которые Запад поставляет киевскому режиму.

Гросси подтвердил, что планирует посетить Россию в ближайшее время, сообщает ТАСС. Глава МАГАТЭ сообщил, что идея его визита в Киев звучала во время встречи с главой украинского МИД. Сергей Лавров в связи с этим сказал, что «сверить часы важно».

Российская сторона настроена и дальше взаимодействовать с МАГАТЭ, чтобы исключить угрозы эксплуатации ЗАЭС со стороны киевского режима и обеспечить ее нормальное функционирование, говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе визита Рафаэля Гросси на ЗАЭС в июне украинские националисты открыли огонь по миссии Международного агентства по атомной энергетике. Инцидент произошел во время возвращения делегации на Украину.

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