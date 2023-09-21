Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились углубить торговые связи

Отмечается, что встреча прошла в традиционно доверительной атмосфере.

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На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась беседа министра иностранных дел России Сергея Лаврова с венесуэльским коллегой Иваном Хилем. Главы МИД договорились об углублении внешнеполитической координации, а также о наращивании научно-технических и торгово-инвестиционных связей.

«Министры отметили динамичное развитие двусторонних отношений в русле стратегического партнерства», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Отмечается, что Сергей Лавров и Иван Хиль обсудили расширение культурных и гуманитарных обменов. Также был затронут вопрос совершенствования договорно-правовой базы.

Глава МИД РФ поддержал усилия венесуэльских властей по обеспечению стабильности внутриполитической ситуации и устойчивого социально-экономического развития.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что встреча прошла в традиционно доверительной атмосфере.

Ранее стало известно о беседе Сергея Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и вред от боеприпасов с обедненным ураном. В ходе диалога глава атомного агентства выразил желание в ближайшее время посетить России.