Лавров встретился с коллегами по ОДКБ в Нью-Йорке

Среди прочего, участники встречи обсудили подготовку к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в Минске 23 ноября.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в рабочей встрече глав внешнеполитических ведомств государств-членов ОДКБ. Ее организовала председательствующая в Организации белорусская сторона. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

«Рассмотрен широкий круг проблем международной и региональной безопасности. Подчеркнута необходимость наращивания координации действий государств-членов ОДКБ "на площадке" ООН по актуальным вопросам повестки дня всемирной Организации, дальнейшего укрепления взаимодействия между ОДКБ и ООН, в том числе в сфере миротворчества», - говорится на сайте МИД РФ.

Министры иностранных дел также обсудили подготовку к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, который пройдет в Минске 23 ноября.

Ранее Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Глава российской дипломатии уличил коллективный Запад во главе с США в использовании Устава организации в собственных корыстных целях. По мнению главы МИД РФ, подобная практика ведет к расшатыванию глобальной стабильности и разжиганию новых очагов напряженности. Все это, по мнению Лаврова, повышает риски глобального конфликта.