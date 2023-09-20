Лавров в Совбезе ООН констатировал рост рисков глобального конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Совбеза ООН призвал уважать Устав организации и нормы международного права.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о росте рисков глобального конфликта. Глава российской дипломатии выступает в Совбезе ООН по Украине.

«Сегодня Запад обращается к уставным нормам и принципам выборочно, от случая к случаю, исключительно сообразно своим корыстным геополитическим потребностям. Это неизбежно ведет к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся и разжиганию новых очагов напряженности. Растут риски глобального конфликта», - сказал Лавров.

Чтобы их купировать, Россия настаивала и настаивает на уважении Устава ООН и норм международного права, включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела, уважение территориальной целостности и права народов на самоопределение, отметил министр.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказывался в пользу расширения состава Совбеза ООН. По его словам, в Совет необходимо ввести азиатские и африканские страны.