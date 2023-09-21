Соседка погибших мамы и дочки рассказала, где они находились в момент взрыва

Женщина рассказала, что живет очень близко к той квартире, в которой прогремел взрыв.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В момент взрыва в девятиэтажке в Балашихе погибшая пятилетняя девочка находилась на балконе, в это время ее мама готовила завтрак. Об этом в беседе с корреспондентом «Звезды» рассказала жительница дома Галина Исаева.

Женщина сказала, что живет очень близко к той квартире, в которой прогремел взрыв.

«Квартира практически рядом, через окно. Взрыв был на четвертом этаже... Раздался сильный хлопок, звон стекла, я вскочила, побежала», - поделилась воспоминаниями она.

Напомним, что после взрыва в квартире на четвертом этаже женщина с ребенком оказались под завалами, из-за под груды бетона раздавались их крики, они просили о помощи.

«Я слышала, что девочке 5 лет, она стояла на балконе (в момент взрыва. - Прим. ред.), а мама в это время готовила завтрак», - рассказала Исаева.

Спасатели пытались вызволить женщину с ребенком, однако в ходе их работы произошло повторное обрушение, при котором погибли два спасателя. Позже были обнаружены тела жительницы дома и ее дочки.

В общей сложности в результате произошедшего погибли семь человек.