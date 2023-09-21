Спасатели нашли тела женщины и девочки под завалами дома в Балашихе

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Тела женщины и ребенка обнаружили под завалами дома в подмосковной Балашихе, сообщил корреспондент «Звезды», находящийся на месте проведения спасательных работ.

Информацию об обнаружении погибших подтвердил глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, это их голоса слышали спасатели до того, как в здании произошло повторное обрушение. Куренков отметил самоотверженность погибших сотрудников ведомства, которые рисковали, потому что слышали детский плач. Он отметил, что до второго обрушения они вывели из дома несколько человек.

Число жертв трагедии выросло до семи. В их числе двое сотрудников МЧС, на которых упали плиты во время проведения спасательных работ. Всего под завалами оказались шесть спасателей. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

В результате взрыва газа в доме на Октябрьской улице обрушились перекрытия на трех этажах, повреждено около десяти квартир. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, семьям пострадавших - от 100 до 500 тысяч рублей.