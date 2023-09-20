Воробьев: под завалами в Балашихе слышны голоса женщины и ребенка

На данный момент известно о двух погибших и двух пострадавших.

© Видео: vorobiev_live, Telegram © Фото: ТРК «Звезда»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что под завалами в Балашихе находятся женщина и ребенок, сейчас до них пытаются добраться сотрудники экстренных служб.

Напомним, этим утром в девятиэтажке в Балашихе в квартире на четвертом этаже произошел взрыв, обрушились третий и четвертый этажи.

«Под завалами слышны голоса женщины и ребенка - к ним сейчас пробираются спасатели», - приводит его слова «360».

Глава региона провел оперштаб на месте трагедии. На данный момент известно о двух пострадавших и двух погибших.

Воробьев также добавил, что в результате произошедшего повреждения получили несколько рядом стоящих авто, а также квартиры в соседних домах.