Спасатели закончили поисковые работы и разбор завалов в Балашихе

По данным МЧС, в результате взрыва в жилой многоэтажке пострадали 27 человек, из них 7 человек погибли.

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В Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что спасатели завершили поисковые работы и разбор завалов в подмосковной Балашихе, где накануне утром произошел взрыв газа в жилом доме.

По данным ведомства, в общей сложности пострадали 27 человек, из них 7 человек погибли. Кроме того, 8 человек были госпитализированы в медучреждения, 12 человек от госпитализации отказались.

Уточняется, что с места происшествия специалисты вывезли 226 кубических метров мусора, разобрано 100% завалов.

Накануне вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что семьям погибших в результате трагедии выплатят по 1 миллиону рублей, выплаты семьям пострадавших составят от 100 до 500 тысяч рублей. По его словам, размер денежного довольствия будет зависеть от степени урона. Также предусмотрены выплаты по 30 тысяч рублей на человека на восстановление имущества в квартирах, одиноко проживающим - по 50 тысяч рублей.