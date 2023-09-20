При втором обрушении перекрытия в доме в Балашихе погибли два спасателя

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В результате второго обрушения перекрытия в жилом доме в Балашихе, где сегодня утром произошел взрыв газа. Об этом сообщил источник «Звезды».

В МЧС заявили, что из-под завалов извлекли троих сотрудников ведомства, после чего их передали медицинскому персоналу, который работает на месте происшествия.

Ранее момент обрушения перекрытий многоэтажки в Балашихе попал на видео.

Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал подробности ЧП. По его словам, в третьем подъезде, где произошел взрыв, находится 36 квартир, в которых зарегистрировано 76 человек. Он отметил, что главная задача - установить людей, которые проживали в этом подъезде.