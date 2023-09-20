В стране и мире Воробьев заявил, что при взрыве в доме в Балашихе обрушились три этажа Максим Крюков По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, повреждены не менее 10 квартир. © Фото: МЧС России Читайте нас на: В результате взрыва газа в жилой девятиэтажке в Балашихе произошло обрушение трех этажей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление», - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что сотрудники экстренных служб в настоящее время оказывают помощь пострадавшим. На место ЧП выехал вице-губернатор по безопасности. По данным Главного управления МЧС России по Московской области, при взрыве газа пострадал один человек. В ведомстве уточнили, что хлопок газовоздушной смеси произошел на 4 этаже многоэтажки. Экспертное мнение и аналитика