Воробьев заявил, что при взрыве в доме в Балашихе обрушились три этажа
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, повреждены не менее 10 квартир.
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В результате взрыва газа в жилой девятиэтажке в Балашихе произошло обрушение трех этажей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление», - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что сотрудники экстренных служб в настоящее время оказывают помощь пострадавшим. На место ЧП выехал вице-губернатор по безопасности.
По данным Главного управления МЧС России по Московской области, при взрыве газа пострадал один человек. В ведомстве уточнили, что хлопок газовоздушной смеси произошел на 4 этаже многоэтажки.