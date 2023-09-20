Семьям погибших при взрыве в Балашихе выплатят по миллиону рублей

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Семьям погибших в результате взрыва газа в квартире жилого дома в Балашихе выплатят по 1 миллиону рублей, выплаты семьям пострадавших составят от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что размер денежного довольствия потерпевшим будет зависеть от степени урона: пострадавшим в тяжелой степени - 500 тыс. рублей, средней тяжести - 300 тыс., легкой - 100 тыс. рублей. Также предусмотрены выплаты по 30 тысяч рублей на человека на восстановление имущества в квартирах, одиноко проживающим - по 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших в результате трагедии в девятиэтажном доме в Балашихе. Вместе с этим местные жители дома не могут попасть в свои квартиры, им разрешать попасть домой только завтра в 10 часов.