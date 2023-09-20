Мощный взрыв произошел в жилом доме в Балашихе

По данным Telegram-канала «112», в результате ЧП оказались повреждены несколько квартир.

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В жилой многоэтажке в подмосковной Балашихе произошел взрыв. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, в результате происшествия оказались повреждены несколько квартир.

В МЧС уточнили, что хлопок газовоздушной смеси случился на 4 этаже. Отмечается, что из-за взрыва произошло обрушение третьего и четвертого этажей жилого дома. К настоящему моменту о погибших и пострадавших ничего неизвестно. Спасатели пытаются добраться до разрушенных квартир.

На прошлой неделе стало известно, что в поселке Семендер в Дагестане после взрыва газа загорелся многоквартирный жилой дом. Примерная площадь пожара составила около 600 квадратных метров.