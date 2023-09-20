«Я влюблялась по-настоящему»: актриса Белобородова об Алексее Янине

Актриса Евгения Белобородова отметила, что Алексей Янин «обладал мощной мужской энергией, манкостью, излучал такую мужскую силу, что в него невозможно было не влюбиться».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Dariya Sidorina, Russian Look, Global Look Press

Российская актриса театра и кино Евгения Белобородова в беседе со «Звездой» поделилась воспоминаниями о своем коллеге Алексее Янине, который ушел из жизни накануне вечером.

«Мы с Лешей Яниным учились вместе в одном институте - в Щепкинском училище. И я его знаю со времен учебы, мне посчастливилось оказаться с ним в одном театре и играть на одной сцене в одном спектакле - золушку и принца. Это мои самые яркие воспоминания о Леше», - сказала она.

По ее словам, Янин «обладал мощной мужской энергией, манкостью, излучал такую мужскую силу, что в него невозможно было не влюбиться».

«На сцене сложно играть любовь, актеры знают, что это непростая штука. Если не происходит какой-то химии, не происходит что-то на энергетическом уровне, то и не происходит вообще. Вот с Лешей Яниным - я могу с полной уверенностью сказать - я чувствовала на сцене его очарование. Я влюблялась по-настоящему каждый раз в каждом спектакле», - рассказала артистка.

Собеседница телеканала отметила, что «ему необязательно было ничего играть, и зрители это чувствовали и с экранов телевизоров, и в зрительном зале в театре».

«Я хотела сказать о нем, как о каком-то успокаивающем, сильном, прекрасном, настоящем мужчине, актере и человеке. Спасибо ему большое! Только светлые воспоминания, только с любовью, только с нежностью и уважением», - заключила Белобородова.

Напомним, 2 сентября появилась информация, что Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщили в Российском академическом молодежном театре. Вечером того же дня сотрудники НИИ скорой помощи им. Склифосовского опровергли известия о смерти артиста, уточнив, что Янин находится в тяжелом состоянии. Актер находился в больнице, однако вчера скончался. В РАМТ заявили, что сведения о времени и месте прощания с артистом появятся позже.