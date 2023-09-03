В НИИ имени Склифосовского сообщили, что актер Янин находится в реанимации
Артист театра и кино Алексей Янин находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ имени Склифосовского.
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress
Артист РАМТ Алексей Янин находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
«Янин Алексей Николаевич в реанимации неврологии. Состояние тяжелое», - сообщили в справочной.
Накануне в Telegram-канале театра РАМТ появилась информация о смерти артиста после восьми лет борьбы с последствиями инсульта. Позже запись удалили и сделали новый пост с опровержением, что Янин жив. К посту прикрепили скрин из соцсетей супруги артиста, где она в историях сообщила, что врачи ошиблись.
На протяжении восьми лет артист борется с последствиями инсульта - из-за сильной трепанации черепа возникли проблемы с речью и памятью. Болезнь пришла к Янину, когда ему было 32 года.