В НИИ имени Склифосовского сообщили, что актер Янин находится в реанимации

Артист театра и кино Алексей Янин находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ имени Склифосовского.

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Артист РАМТ Алексей Янин находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Янин Алексей Николаевич в реанимации неврологии. Состояние тяжелое», - сообщили в справочной.

Накануне в Telegram-канале театра РАМТ появилась информация о смерти артиста после восьми лет борьбы с последствиями инсульта. Позже запись удалили и сделали новый пост с опровержением, что Янин жив. К посту прикрепили скрин из соцсетей супруги артиста, где она в историях сообщила, что врачи ошиблись.

На протяжении восьми лет артист борется с последствиями инсульта - из-за сильной трепанации черепа возникли проблемы с речью и памятью. Болезнь пришла к Янину, когда ему было 32 года.