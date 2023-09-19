Умер актер Алексей Янин

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Из жизни ушел актер Российского академического молодежного театра Алексей Янин, который с начала сентября боролся с последствиями тяжелого инсульта. Об этом стало известно из сообщения на сайте РАМТ.

«Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Леши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало...», - говорится в сообщении театра.

В театре сказали, что позже появится информация о времени и месте прощания с артистом.

По данным справочной НИИ имени Склифосовского, 3 сентября Янин находился в реанимации неврологии, в заведении рассказали о тяжелом состоянии актера.

Сегодня днем в Российском институте театрального искусства ГИТИС сообщили о смерти советской актрисы театра и кино Любови Майковой. Она погибла в понедельник 18 сентября. В 1980-м году актриса окончила ГИТИС и снялась в нескольких фильмах, самой известной ее ролью стало исполнение лаборантки в кинокартине «Вам и не снилось...».