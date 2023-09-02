В стране и мире Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет Алексей Курильченко Артист в 2015 году перенес обширный инсульт и практически утратил способность передвигаться. © Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Актер Российского академического молодежного театра Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет. На протяжении восьми лет артист боролся с последствиями тяжелого инсульта. «Наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами! О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно», - сообщается в Telegram-канале театра РАМТ. Алексей в первую очередь известен как театральный актер - он вступил в труппу РАМТ в 2004 году. Также он снимался в сериалах - серди них «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Одноклассницы» и «С любимыми не расстаются». В 2015 году Янин перенес обширный инсульт и оказался прикован к постели. У него остались жена и сын. Экспертное мнение и аналитика