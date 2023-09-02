Известие о смерти артиста РАМТ Алексея Янина оказалось ошибкой
Сотрудники НИИ скорой помощи им. Склифосовского опровергли информацию о смерти артиста РАМТ Алексея Янина Об этом сообщила пресс-служба театра с ссылкой на супругу актера.
«Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Склифосовского, оказалась ошибкой», - написала его жена Дарья в соцсети.
В пресс-службе театре отметили, что в клинике подтвердили, что Янин в тяжелом состоянии в реанимации, но - жив.
«Простите, что ввели всех в заблуждение предыдущей "новостью". Никогда еще писать об ошибках не было настолько радостно!» - извинились перед публикой в театре.
Ранее сообщалось, что актер много лет проходит лечение после тяжелого инсульта и коллеги по театру очень переживают и поддерживают его.