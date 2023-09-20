После взрыва в девятиэтажке в Балашихе в доме напротив выбило стекла

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Взрыв в балашихинской девятиэтажке был такой силы, что в соседнем доме повыбивало окна. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

На опубликованных кадрах видно, как пожилая жительница квартиры пытается устранить последствия ЧП.

В экстренных службах сообщили, что в результате взрыва газа в жилом доме, по предварительной информации, погиб один человек, еще двое пострадали. При этом под завалами остаются еще двое. Спасатели пытаются попасть в разрушенные квартиры. Таких, по словам губернатора Подмосковья, не менее десяти. Андрей Воробьев сообщил, что после взрыва обрушились третий, четвертый и пятый этажи строения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).