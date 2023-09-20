В Балашихе возбудили уголовное дело после взрыва в жилом доме

© Фото: МЧС России

После взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Балашихе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают экстренные службы, следователи и криминалисты. В настоящее время проводится разбор завалов, данные о пострадавших уточняются.

По предварительной информации, ЧП произошло около 8 часов 25 минут в квартире, расположенной на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате взрыва обрушились третий, четвертый и пятый этажи строения. Кроме того, оказались повреждены не менее 10 квартир.