При взрыве в доме в подмосковной Балашихе погиб один человек
В результате взрыва газа в жилом доме в Балашихе, по предварительным данным, погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что к настоящему моменту еще два человека остаются под завалами. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб, спасатели пытаются пробраться к разрушенным квартирам.
Telegram-канал Mash, в свою очередь, передает, что в результате происшествия погибли два человека.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, после взрыва обрушились три этажа здания, повреждены не менее десяти квартир. Людей из разрушенного дома размещают в местном ДК. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).