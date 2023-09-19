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Эксперт Притчин: Лачинский коридор стал одной из предпосылок действий Баку

Анна Назайкина
16:15 19.09.2023
Сегодня Азербайджан сообщил, что начинает на территории Карабаха «антитеррористические мероприятия».
Эксперт Притчин: Лачинский коридор стал одной из предпосылок действий Баку
© Фото: Айк Арутюнян, РИА Новости
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тарший научный сотрудник центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе со «Звездой» назвал очевидными предпосылки к обострению ситуации в Нагорном Карабахе.

Напомним, сегодня Азербайджан сообщил, что начинает на территории Карабаха «антитеррористические мероприятия», в частности, с целью восстановления конституционного строя. В Армении этот шаг назвали широкомасштабной агрессией. Россия призвали обе стороны прекратить кровопролитие.

Эксперт обратил внимание на то, что в настоящее время переговорный процесс фактически стагнирует - ни по одному из треков нет движения.

Кроме того, существует напряженность относительно Лачинского коридора, так как Азербайджан взял его под контроль и установил там свой КПП, что армянской стороной воспринимается как вызов и угроза, отметил Притчин. В связи с этим Ереван мобилизует все свои дипломатические силы, чтобы оказать давление на Баку, но тщетно.

Последние слушания в Конгрессе с участием представителей Госдепартамента показали, что США заняли еще более жесткую антиазербайджанскую позицию, выразил мнение Притчин.

«Отчасти, я думаю, это продиктовано тем, что Азербайджан в ответ на это начал такую операцию, потому что понимает, что добиться переговорным процессом от Армении заключения мирного договора и урегулирование ситуации не получается», - считает эксперт.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в Карабахе является полный вывод ВС Армении. При этом в Ереване отмечают, что на территории региона армянской армии нет.

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