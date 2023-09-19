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В Ереване действия Баку в Карабахе назвали крупномасштабной агрессией

Анна Назайкина
14:52 19.09.2023
В Армении считают, что Азербайджан руководствуется «чувством безнаказанности».
В Ереване действия Баку в Карабахе назвали крупномасштабной агрессией
© Фото: Министерство иностранных дел Республики Армения
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В Министерстве иностранных дел Армении расценили действия Азербайджана в Нагорном Карабахе как широкомасштабную агрессию.

«Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки», - приводит ТАСС выдержку из сообщения.

В Ереване считают, что Баку открыто взял на себя ответственность за происходящее, так как руководствуется «чувством безнаказанности».

Сегодня азербайджанское Министерство обороны объявило, что начинает  «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, позже было опубликовано первое видео с ударами ВС Азербайджана. Одной из целей своих действий Баку назвал восстановление  конституционного строя в стране.

В Москве призвали обе стороны прекратить кровопролитие и урегулировать ситуацию дипломатическим способом.

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