В Ереване действия Баку в Карабахе назвали крупномасштабной агрессией
В Министерстве иностранных дел Армении расценили действия Азербайджана в Нагорном Карабахе как широкомасштабную агрессию.
«Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки», - приводит ТАСС выдержку из сообщения.
В Ереване считают, что Баку открыто взял на себя ответственность за происходящее, так как руководствуется «чувством безнаказанности».
Сегодня азербайджанское Министерство обороны объявило, что начинает «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, позже было опубликовано первое видео с ударами ВС Азербайджана. Одной из целей своих действий Баку назвал восстановление конституционного строя в стране.
В Москве призвали обе стороны прекратить кровопролитие и урегулировать ситуацию дипломатическим способом.