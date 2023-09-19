В Ереване действия Баку в Карабахе назвали крупномасштабной агрессией

© Фото: Министерство иностранных дел Республики Армения

В Министерстве иностранных дел Армении расценили действия Азербайджана в Нагорном Карабахе как широкомасштабную агрессию.

«Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки», - приводит ТАСС выдержку из сообщения.

В Ереване считают, что Баку открыто взял на себя ответственность за происходящее, так как руководствуется «чувством безнаказанности».

Сегодня азербайджанское Министерство обороны объявило, что начинает «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, позже было опубликовано первое видео с ударами ВС Азербайджана. Одной из целей своих действий Баку назвал восстановление конституционного строя в стране.

В Москве призвали обе стороны прекратить кровопролитие и урегулировать ситуацию дипломатическим способом.