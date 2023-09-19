МИД Азербайджана: единственный путь к миру в Карабахе - полный вывод ВС Армении

Также в Министерстве иностранных дел Азербайджана положительно высказались о гипотетическом «роспуске режима в Степанакерте».

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Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что единственный путь к миру в Карабахе - полный вывод армянских войск. Кроме этого, в МИД Азербайджана положительно высказались о гипотетическом «роспуске режима в Степанакерте».

Напомним, сегодня, как заявило Минобороны Азербайджана, на автодороге Ахмедбейли - Физули - Шуша в Нагорном Карабахе произошел взрыв мины. В его ходе погибли гражданские лица, а также вышел из строя автомобиль Государственного агентства автодорог Азербайджана.

Азербайджанское оборонное ведомство объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера на территории Нагорного Карабаха.

В свою очередь, Минобороны Армении заявило об относительном спокойствии ситуации на границах страны.