В Армении заявили, что у них нет армии в Нагорном Карабахе

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру в Карабахе - полный вывод ВС Армении.

© Фото: Министерство обороны Республики Армения

У Армении нет армии в Нагорном Карабахе, об этом говорится в сообщении армянского МО, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

В Ереване отметили, что азербайджанская сторона распространяет сообщения о том, что в регионе находятся подразделения Вооруженных сил Армении и военная техника.

«Министерство обороны Армении неоднократно, а теперь и сейчас заявляет, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении министерства.

Напомним, ранее в МИД Азербайджана назвали единственный, по их мнению, способ достичь мира в Карабахе - в Баку считают, что Армения должна вывести своих военнослужащих из региона.

Впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает Ереван и Баку перестать вести боевые действия и вернуться к дипломатическому способу урегулирования конфликта.