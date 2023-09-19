В Армении заявили, что у них нет армии в Нагорном Карабахе
У Армении нет армии в Нагорном Карабахе, об этом говорится в сообщении армянского МО, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.
В Ереване отметили, что азербайджанская сторона распространяет сообщения о том, что в регионе находятся подразделения Вооруженных сил Армении и военная техника.
«Министерство обороны Армении неоднократно, а теперь и сейчас заявляет, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении министерства.
Напомним, ранее в МИД Азербайджана назвали единственный, по их мнению, способ достичь мира в Карабахе - в Баку считают, что Армения должна вывести своих военнослужащих из региона.
Впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает Ереван и Баку перестать вести боевые действия и вернуться к дипломатическому способу урегулирования конфликта.