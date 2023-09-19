В стране и мире В стране и мире Обострение в Карабахе ТЕГИ

В Армении заявили, что у них нет армии в Нагорном Карабахе

Анна Назайкина
14:09 19.09.2023
Ранее в МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру в Карабахе - полный вывод ВС Армении.
В Армении заявили, что у них нет армии в Нагорном Карабахе
© Фото: Министерство обороны Республики Армения
Читайте нас на:

У Армении нет армии в Нагорном Карабахе, об этом говорится в сообщении армянского МО, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

В Ереване отметили, что азербайджанская сторона распространяет сообщения о том, что в регионе находятся подразделения Вооруженных сил Армении и военная техника.

«Министерство обороны Армении неоднократно, а теперь и сейчас заявляет, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении министерства.

Напомним, ранее в МИД Азербайджана назвали единственный, по их мнению, способ достичь мира в Карабахе - в Баку считают, что Армения должна вывести своих военнослужащих из региона.

Впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает Ереван и Баку перестать вести боевые действия и вернуться к дипломатическому способу урегулирования конфликта.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.